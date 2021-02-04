г. Нижний Новгород
площадь Кольцова, дом №1
kondors08@yandex.ru
pes-tov@mail.ru
8 (910) 793-36-67
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О компании

Компания ООО "СК Кондорс" работает на рынке Приволжского Федерального округа с 2000 года. За это время, нашими постоянными клиентами стали многие крупные строительные и торговые организации Нижнего Новгорода и других городов России. Основным видом деятельности компании является продажа, а так же выполнение работ связанных с гидроизоляцией и герметизацией инженерных задач решаемых в строительстве.

Гидроизоляция и герметизация строительных конструкций


Наша компания стремится к дальнейшему расширению ассортимента продукции и старается соответствовать быстро растущему запросу на интонационные технологии на современном строительном рынке. На все товары имеются сертификаты качества, паспорта. Наша компания гарантирует: безупречное качество , высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход к каждому заказчику. Ждём Ваших заказов и надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!



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Москва +7(495) 221-87-50
www.silagerm.ru
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Спасти мой бетон от воды
Наша компания квалифицировано, в соответствии с технологическим регламентом, выполняет весь спектр работ по гидроизоляции и защите бетонных конструкций, зданий и сооружений любой сложности от проникновения воды и воздействия агрессивных сред.
Предоставляем гарантию!
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Контакты
телефоны:
+7 9107933667, +7 9108866852

телефон в офисе: +7 (831) 422-27-90

e-mail:
kondors08@yandex.ru / pes-tov@mail.ru

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Юридический адрес:
603014, г. Нижний Новгород, площадь Кольцова, дом № 1

Фактический адрес:
603014, г. Нижний Новгород, площадь Кольцова, дом № 1

Адрес расположения склада:
г. Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом № 39е
8 (910) 793-36-67
г. Нижний Новгород, площадь Кольцова, дом 1
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