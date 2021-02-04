О компании

Компания ООО "СК Кондорс" работает на рынке Приволжского Федерального округа с 2000 года. За это время, нашими постоянными клиентами стали многие крупные строительные и торговые организации Нижнего Новгорода и других городов России. Основным видом деятельности компании является продажа, а так же выполнение работ связанных с гидроизоляцией и герметизацией инженерных задач решаемых в строительстве.

Гидроизоляция и герметизация строительных конструкций



Наша компания стремится к дальнейшему расширению ассортимента продукции и старается соответствовать быстро растущему запросу на интонационные технологии на современном строительном рынке. На все товары имеются сертификаты качества, паспорта. Наша компания гарантирует: безупречное качество , высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход к каждому заказчику. Ждём Ваших заказов и надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!